Грози, град та сильні зливи: синоптик сказав, де і коли в Україні чекати негоди

Синоптик попередив про зміну погоди.

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Прогноз погоди в Україні з 16 по 22 червня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 16 по 22 червня

Де в Україні прогнозують зливи та град

Упродовж нового робочого тижня, з 16 по 22 червня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Місцями можливі грози та рвучкий вітер. Лише у південних регіонах очікується по-літньому тепла погода з комфортними показниками температури повітря. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.

Погода в Україні 16 червня

У понеділок, 16 червня, на Лівобережній Україні, а також удень на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. В інших областях – без опадів.

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Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +22…+27 °С, на крайньому півдні та Закарпатті до +29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 червня

У вівторок, 17 червня, вночі в Україні опадів не очікується. Вранці та вдень у більшості областей країни пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На півночі Лівобережжя можливі грози та дрібний град.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С, на півдні місцями +28...+30 °С, у західній частині +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 червня

У середу, 18 червня, вночі опади очікуються на сході та в Криму, а вдень – майже по всій території України, крім південних областей. Місцями пройдуть грозові зливи, можливий град і рвучкий вітер зі швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +18…+23 °С, у південній частині та на Закарпатті +24…+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 червня

У четвер, 19 червня, вдень у північних, східних та місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою.

Температура повітря в нічний час становитиме +9…+15 °С, вдень +19…+24 °С, на Закарпатті та в південних областях +24…+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 червня / фото: ventusky

Погода в Україні 20 червня

У п’ятницю, 20 червня, вночі опади ймовірні лише на південному сході, а вдень невеликі дощі очікуються в північних регіонах. В інших областях – здебільшого сухо.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +8…+14 °С, вдень +18…+23 °С, у південних областях місцями +24…+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: ventusky

Погода в Україні 21 червня

У суботу, 21 червня, опадів не передбачається, проте увесь день буде затягнутий хмарами.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті +26…+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: ventusky

Погода в Україні 22 червня

У неділю, 22 червня, в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, лише вдень у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні до +29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 червня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні 15 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі майже у всіх областях України. Сухо буде лише у західних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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