Вдарить +8 і будуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

У нашій країні продовжиться період аномально теплої погоди, але в деяких областях температура сильно знизиться і будуть опади.

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Погода в Україні - стало відомо, де вдарить +8 і будуть сильні дощі/ УНІАН

Погода в Україні у вихідні, 5 і 6 жовтня, буде здебільшого теплою. Оскільки відбуватиметься активне перенесення повітряних мас з півдня, в нашій державі продовжиться період аномально теплої погоди, особливо на лівобережжі та у південно-східній частині.

Проте частину областей накриють досить холодні температури повітря. Зокрема, на заході України і місцями у північних та південних регіонах переважатиме циклонічна діяльність. Тому в цих областях очікуються дощова погода з туманами і більш низьким температурним фоном. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 5 жовтня

У західних областях

У західних областях вночі очікується невеликий дощ, місцями туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +11…+16.

У північних областях

У північних регіонах протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +16...+21.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень на заході Черкащини пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27.

На півдні України

У південних областях очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28.

У східних областях

У східних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27.

Погода в Україні 5 жовтня /windy.com

Погода в Україні 6 жовтня

У західних областях

У західних областях вночі пройдуть помірні, подекуди сильні дощі, можливі локальні грози. Вдень місцями очікується невеликий дощ. Місцями спостерігатимуться тумани. Вітер переважно північний/ північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +10…+15.

У північних областях

У північних областях упродовж доби пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише у Сумській області без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26.

У центральних областях

У центральних областях хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень у Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму очікується мінлива хмарність, на Одещині та Миколаївщині вранці та вдень пройдуть дощі, часом з грозами. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Криму до +28.

У східних областях

На сході України збережеться по-літньому тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +24…+29.

Погода в Україні 6 жовтня/ windy.com

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну атакують сильні дощі – стало відомо, у яких регіонах чекати негоду. Синоптики попереджають про те, що опади будуть не лише у західних областях.

Нагадаємо, у Києві погіршився стан повітря – у всіх районах, крім одного. Медики радять жителям столиці не виходити зайвий раз на вулицю, закрити вікна та пити багато води.

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