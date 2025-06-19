Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +8 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 20 червня

Де температура повітря опуститься до +8 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 20 червня буде спекотно, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у більшості західних, північних та центральних областей.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 червня у більшості областей буде свіжа погода. Температура повітря підвищиться до 15-21 градуса тепла. Очікується сильний вітер, дощі з грозами. Опади будуть на півдні, заході та півночі країни. У суботу також буде прохолодно, але вже у неділю прийде потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 20 червня

В Україні 20 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі на півдні, північному сході та в Карпатах. Вітер буде північно-західний із сильними поривами вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 20 червня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Погода 20 червня у Києві

У Києві 20 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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