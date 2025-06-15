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Синоптик сказала, коли літня спека знову накриє Україну

Маріна Фурман
15 червня 2025, 15:47
286
За словами Діденко, упродовж найближчих днів в Україні переважатиме помірна температура повітря.
Лето, жара
Погода на 16 червня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода 16 червня
  • Де можливі грози та рвучкий вітер

У понеділок, 16 червня, на Лівобережжі України дощитиме. Майже по всій території країни буде вітряно. Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, у понеділок дощі очікуються на Лівобережжі України, тоді як на Правобережжі переважатиме сонячна погода.

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"Вітер до сильного втримається майже повсюди, хіба що на заході та на Луганщині й Донеччині - без штормових поривів, помірний", - написала синоптикиня.

А температура повітря протягом дня 16 червня становитиме +22...+27 °С, у східній частині буде свіжіше, +19...+22 °С.

Синоптик сказала, коли літня спека знову накриє Україну
Прогноз опадів на 16 червня / фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 16 червня

За словами Діденко, у Києві перший робочий день буде теплим, сонячним та без опадів. Температура повітря сягатиме +23...+25 °С.

Синоптикиня додала, що найближчим часом не варто чекати на спеку.

"Кому хочеться спеки - не видно в найближчій перспективі особливої, хіба що на півдні України підтягнеться подекуди до +28...+30 °С, а 20-го червня, у п'ятницю навіть короткочасно похолоднішає до +17...+22 °С", - резюмувала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні 15 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі майже у всіх областях України. Сухо буде лише у західних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Як писав Главред, упродовж нового робочого тижня, з 16 по 22 червня, в Україні переважатиме прохолодна погода. Місцями можливі грози та рвучкий вітер. Лише у південних регіонах очікується по-літньому тепла погода з комфортними показниками температури повітря.

Крім того, упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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