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Вдарить +29 градусів: стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека

Альона Вороніна
26 травня 2025, 17:49
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Неймовірне тепло скоро накриє Україну, у деяких регіонах температура підійметься до спекотних +29 градусів.
Девушка, лето, жара
Погода в Україні - стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека/ depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде +29 градусів
  • Якою буде погода в Україні наприкінці травня і на початку червня

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже відрізнятися у різних областях. На початку поточного тижня найнижча температура повітря очікується у західних областях (а у вівторок, 27 травня, – також і в Житомирській та Вінницькій) – там очікується вдень 14-20 градусів, а вночі – від 6 до 12 градусів.

На решті територій в найближчі дні буде 18-24 градуси вдень і 12-18 вночі.

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Суттєво тепліше буде у східних та у Сумській областях. Там у денні години очікується +24-29 градусів. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише "РБК-Україна".

Також вона розповіла, якою буде погода в останні дні травня. Птуха зазначила, що очікуються короткочасні дощі, місцями – грози. Грози можливі в денні години.

При цьому температура повітря суттєво не буде змінюватися, але більше вирівнюватиметься по всій території України. Вночі очікується 10-16 градусів, вдень – 17-23 градуси.

"30 травня на лівобережжі, а 31 числа – і у східних областях – 23-29 градусів", – розповіла Птуха.

На початку червня не варто очікувати якихось істотних змін у погодних умовах.

"Десь у цьому температурному режимі і будемо залишатись. І по опадах... якоїсь такої стабільної ситуації (щоб там вже тривалий час не було дощів) – також поки що не видно", – розповіла представниця УкрГМЦ.

Вона уточнила, що "певна нестійкість в атмосфері у перші дні літа буде зберігатися".

"По різних регіонах – по різному. Але з наближенням цих дат потрібно уточнювати... в яких регіонах чого очікувати", – підсумувала синоптикиня.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптик сказав, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло та закінчаться дощі. Погода в Україні залишається хмарною та дощовою.

Також раніше повідомлялося, що буде від +4 градусів до +30 – стало відомо, які регіони накриє сильне потепління. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, магнітна буря влупить з новою силою – зафіксовано потужний сонячний спалах. Після кількох днів спокою Сонце активізувалося — стався потужний спалах класу X1.1.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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