Магнітна буря влупить з новою силою: зафіксовано потужний сонячний спалах

Після кількох днів спокою Сонце активізувалося — стався потужний спалах класу X1.1.

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На Землю суне магнітна буря / Фото: freepik.com

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25 травня зафіксовано потужний сонячний спалах

26-27 травня очікуються незначні магнітні коливання

Наступна помітна магнітна буря прогнозується на 28 травня

Після кількох днів відносного спокою, коли Земля відпочивала від магнітних бур, Сонце знову подало сигнал активізації. У неділю, 25 травня, зафіксовано потужний сонячний спалах класу X1.1 — один із найсильніших за потужністю. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Вибух спричинила сонячна пляма AR4098, яка з’явилася нещодавно, але вже встигла значно вирости.

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"На початку вихідних ця сонячна пляма була майже непомітно малою, але тепер вона має первинне ядро, більше за Землю, з кількома ядрами розміром з Місяць, що тягнуться позаду", - зазначили вчені.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Спалах викликав короткочасне радіозатемнення у короткохвильовому діапазоні над Америкою. Імовірно, він також супроводжувався викидом корональної маси (CME) — потоком заряджених частинок, які можуть дістатися до Землі та вплинути на її магнітосферу. Вчені наразі очікують підтвердження цієї інформації за допомогою даних з апаратів спостереження, зокрема з коронографів SOHO.

Водночас сайт Meteoagent, який формує прогнози геомагнітної активності на основі даних від супутників NOAA, TESIS та інших міжнародних наукових центрів, оновив графік магнітних бур. У понеділок, 26 травня, та у вівторок, 27 травня, очікуються лише незначні геомагнітні коливання, які не впливатимуть на самопочуття.

Наступна відчутна буря очікується 28 травня. Вона матиме середню інтенсивність, на рівні близько 4 балів за шкалою K-індексу, що може спричинити легкий дискомфорт у чутливих до погоди людей та вплинути на роботу систем зв’язку.

Магнітні бурі / Фото: скріншот meteoagent.com

Магнітні бурі - останні новини

Нагадаємо, учені попередили про ризик масштабного блекауту на Землі через потужні сонячні спалахи. Один із них вже 14 травня спричинив збої зв’язку та електропостачання в різних регіонах світу. NASA та інші агентства очікують нові викиди сонячної радіаці

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднило прогноз космічної погоди на 24–25 травня. Очікуються помірні геомагнітні збурення рівня до К-4 — це жовта зона, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Як повідомляв Главред, найближчими днями в Україні встановиться приємна літня погода завдяки теплому повітрю з Середземномор’я. Антициклон із півдня очистив небо від хмар і відтіснив дощі на схід.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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