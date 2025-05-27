Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні упродовж тижня
- Коли припиняться дощі
Погода в Україні продовжить бути дощовою до кінця травня. На початку червня опади не припиняться, але змінять свій характер і стануть по-літньому локальними та грозовими.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV. Водночас вона зазначила, що опади охоплять не всю Україну – у деяких регіонах зберігатиметься суха і значно тепліша у порівнянні з іншими територіями температура.
У середу, 28 травня, найсильніші дощі будуть в Карпатах і на Прикарпатті. А от на сході та північному сході 28 травня буде сухо.
Водночас Птуха розповіла, що, незважаючи на похмуру погоду, в найближчі дні температура повітря буде лишатися комфортною.
"Вночі у більшості регіонів +12…+18, вдень – +18…+24, у східних та Сумській областях взагалі +23…+29 градусів. А у деяких південних і центральних регіонах днями синоптики вже фіксували і +30. Відчутно свіжіше на заході країни, а також на Житомирщині й Вінниччині: вночі +6…+12 градусів, а вдень максимуми до +14…+20", – зазначила синоптикиня.
Якою буде погода на початку літа
Погода в Україні у перші дні літа суттєво не відрізнятиметься від такої, яка є зараз. Але характер дощів трішки зміниться.
"30-31 травня загалом картина схожа, але якщо зараз переважають більш рівномірні, спокійні дощі, то в останні дні календарної весни вони ставатимуть дедалі більш короткочасними й локальними, а місцями їх будуть супроводжувати грози. Температура у більшості регіонів буде вночі +10…+16, вдень +17…+23. 30 травня на всій лівобережній частині, а 31 травня у східних областях найтепліше – в межах +23…+29 градусів. Така сама погода збережеться й у перші дні літа – суттєвих змін на початку червня синоптики не очікують", – сказала Птуха.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, вдарить +29 градусів – стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека. Неймовірне тепло скоро накриє Україну, у деяких регіонах температура підійметься до спекотних +29 градусів.
Також раніше синоптики попередили про небезпеку – стало відомо, які регіони атакує шторм. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Температура повітря там вдень підвищиться лише до +12 градусів.
Нагадаємо, врізав майже 6-бальний шторм – Україну атакувала магнітна буря. Ця магнітна буря може стати причиною погіршення самопочуття.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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