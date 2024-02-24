На Україну налетить потужна магнітна буря: бушувати буде майже 6-бальний шторм

Україну накриє нова магнітна буря і вона буде дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.
24 лютого в країні не буде геомагнітних активностей, які могли б вплинути на здоров'я людини. Проте вже наступного дня в країну увірветься дуже сильна магнітна буря. Вона вріже відразу з майже 6-бальною потужністю.
Очікується, що 26 лютого сила магнітної бурі опуститься до майже 4-х балів. Після цього вона спуститься до мінімуму і закінчиться.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 2 спалахи класу Х. Фахівці вважають, що 24 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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