На Україну налетить потужна магнітна буря: бушувати буде майже 6-бальний шторм

Нова магнітна буря не буде затяжною і триватиме два дні.

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Україну накриє нова і дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накриє нова магнітна буря і вона буде дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.

24 лютого в країні не буде геомагнітних активностей, які могли б вплинути на здоров'я людини. Проте вже наступного дня в країну увірветься дуже сильна магнітна буря. Вона вріже відразу з майже 6-бальною потужністю.

Очікується, що 26 лютого сила магнітної бурі опуститься до майже 4-х балів. Після цього вона спуститься до мінімуму і закінчиться.

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Україну накриє дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 2 спалахи класу Х. Фахівці вважають, що 24 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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