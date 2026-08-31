Осіння прохолода накриває Україну: коли почнеться період дощів та гроз

Синоптики попередили мешканців кількох областей про небезпечну погоду.

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Прогноз погоди в Україні 1 вересня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Де завтра буде небезпечна погода

Як зміниться температура повітря по всій Україні

В яких областях очікуються грози та дощі

Погода в Україні завтра, 1 вересня, буде хмарною. У західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті територій України опадів не буде.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, через небезпечні метеорологічні явища, а саме грози, у західних, вдень і у Вінницькій та Житомирській областях, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

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Де оголошено I рівень небезпечності 1 вересня / фото: facebook.com/UkrHMC

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Вітер у перший день вересня буде переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +13+18 градусів, на сході країни очікується +9+14 градусів. Вдень потепліє до +23+28 градусів.

Погода в Україні 1 вересня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області

У вівторок в столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність. В області будуть короткочасні дощі вночі, а вдень - подекуди грози. У Києві вночі без опадів, вдень прогнозується короткочасний дощ.

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі знизиться до +13+18 градусів, вдень коливатиметься в межах +23+28 градусів. У Києві вночі буде +16+18 градусів, вдень - +26+28 градусів.

Погода в Києві 1 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що незважаючи на загальний прогноз теплого вересня, синоптики не виключають надходження холодних повітряних мас. У окремі періоди атмосферні фронти можуть швидко принести відчутне зниження температури, дощі та поривчастий вітер.

Раніше стало відомо, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури, але середньомісячні показники будуть близькими до норми.

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні цього тижня буде теплою та переважно сонячною. Лише на вихідних очікується похолодання та збільшення кількості опадів.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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