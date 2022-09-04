Температура обвалиться під 0 градусів: українці дізналися дату різкого похолодання

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В Україні найближчим часом очікується зниження температурних показників. Спекотна літня погода відступила перед натиском осені.

Звернемо увагу, що про істотне зниження температурного фону йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Відзначимо, що зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час. Згідно показників радара погоди, в Україні температура повітря може опуститися майже до 0 градусів.

Видео дня

Дати різкого похолодання

При цьому вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині вересня.

У той же час найбільш сильне похолодання варто очікувати на півночі України.

Температура повітря 9 і 10 вересня вночі може опуститися до 1 градуса тепла.

Похолодання 9 вересня / Ventusky

Похолодання 10 вересня / Ventusky

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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