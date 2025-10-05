Країна під атакою жорсткої магнітної бурі: на Україну обрушився 5-бальний шторм

Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

Україну атакувала 5-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала "червона" магнітної бурі, яка може спровокувати погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Україну "штормить" ще з кінця вересня. Так, наприклад, 29 вересня країна була під атакою 6-бальної бурі. Потім її потужність зросла до семи балів, а 2 жовтня стала 8-бальною.

3 жовтня потужність магнітної бурі пішла на спад і стала 6-бальною. Протягом наступного дня вона стала трохи слабшою, але в середині дня і до вечора знову зупинилася на позначці 6-балів.

Сьогодні, 5 жовтня, потужність магнітної бурі впала до 4-х балів, але потім вдарила з новою силою і зросла до 5-ти балів. Очікується, що 6 жовтня вона опуститься до 3-бальної потужності, а 7 жовтня зросте до 4 балів.

Україну атакувала 5-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 5 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 53 сонячні плями.

Симптоми магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

