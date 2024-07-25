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Скажений вітер і грози: Україну накриває потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
25 липня 2024, 19:40
221
У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Скажений вітер і грози: Україну накриває потужний шторм
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 26 липня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас в цей день у східних, південних, центральних (крім Вінницької), Житомирській, Чернігівській, Сумській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас у багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть шквали 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 липня у багатьох областях України буде помірна спека. На наступному тижні в більшості областей очікується відчутне послаблення спеки.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 26 июля
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / фото: ventusky

Погода 26 липня

В Україні 26 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі, грози та шквали у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 25-30°, у південно східній частині 28-33°, у західних, Вінницькій та Одеській областях 20-25° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 26 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів.

погода 26 июля
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / фото: meteoprog

Погода 26 липня у Києві

У Києві 26 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 26 июля
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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