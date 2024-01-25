Сніг із дощем і потужний вітер: де в Україні буде найгірша погода

Погода в Україні 26 січня буде сніжною, а моментами дощовою. Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру, хуртовина, ожеледь та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській області через хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
У західних та Одеській областях пори вітру будуть 15-20 м/с.
Погода 26 січня
В Україні 26 січня буде хмарно. У цей день в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Одещині та в Криму 1-6° тепла). У Карпатах сніг, хуртовина; температура вночі та вдень 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 26 січня буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Волинської, Львівської, Чернігівської, Черкаської та Київської областей. Там температура повітря опуститься до -1 градуса. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+6 градусів.
Погода 26 січня у Києві
У Києві 26 січня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог розповів про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
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