Похолодання і мокрий сніг накриють Україну: синоптикиня назвала дату

Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Погода в Україні - похолодання і мокрий сніг накриють Україну/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 11-12 січня

Де будуть йти дощ і мокрий сніг

Погода в Україні у вихідні, 11 і 12 січня, буде холоднішою. Похолодання накриє нашу державу, температура повітря знизиться вночі до 0…-4 градусів, а вдень у більшості областей очікується від -1 градуса до +3 градусів.

Тепліша погода буде лише 11 січня на півдні та сході України, але в неділю, 12 січня, там теж стане холодніше. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Найближчої ночі та завтра вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях, а вдень та ввечері 11-го січня опади найбільш ймовірні у східній частині України та подекуди в західних областях", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 11 січня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 11 січня/ meteoprog

Погода в Україні 12 січня/ meteoprog

Погода в Києві 11-12 січня

У Києві у вихідні також очікується похолодання. Столиця України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly.

11-12 січня у столиці вночі очікуються -1…-4 градуси, вдень 0…+2 градуси.

"Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень – без істотних опадів, а в неділю в Києві можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу", – зазначила Діденко.

Також вона попередила, що на наступному тижні в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також раніше повідомлялося, що буде вітер 30 м/с, сніг та дощ – стало відомо, у яких областях оголосили штормове попередження. Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +12 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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