Вдарять морози, буде сніг: у яких областях України стрімко похолодає

Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

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Погода в Україні - вдарять морози, буде сніг/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 11 і 12 січня

У яких областях буде похолодання

Погода в Україні у вихідні, 11 і 12 січня, відзначиться незначним похолоданням, яке буде супроводжуватися дощами і мокрим снігом.

Зниження температури повітря буде спричинене надходженням на територію нашої держави прохолодного повітря з території Балтійського моря та Скандинавського півострова. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Похолодання буде найбільш відчутним у західних областях України, зазначив метеоролог. Також він попередив, що в західних регіонах пройде помірний сніг, часом можливі хуртовини та сніговий накат на дорогах.

Тепла погода з переважаючими плюсовими температурами повітря та опадами у вигляді дощу збережеться у південно-східній частині країни.

Погода в Україні 11 січня

У західних областях вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -3...+2.

У північних регіонах вночі та вранці пройдуть помірні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, вдень без істотних опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний/ південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+5 градусів, вдень -1…+4.

У центральних регіонах очікується дощ із переходом у мокрий сніг. Подекуди можливий туман. Вітер вночі південний, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 градусів.

У південних областях та у Криму вночі випадатиме дощ, вдень місцями очікується невеликий дощ, на південному березі Криму ввечері помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +3…+9 градусів.

У східних областях уночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер південний із переходом вдень на західний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 градусів.

Погода в Україні 11 січня/ meteoprog

Погода в Україні 12 січня

У західній частині країни пройде сніг, мокрий сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Прикарпатті та у Карпатах вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -4...+1.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -2...+3.

У центральних областях істотних опадів не передбачається. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень 0...+5.

У південній частині країни та Криму переважно без опадів, лише вдень місцями у Криму пройде невеликий дощ. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градус, вдень +2…+7.

У східних областях України вночі очікується дощ із мокрим снігом (за винятком Харківщини), вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується -2…+3 градуси, вдень повітря прогріється до 0…+5.

Погода в Україні 12 січня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

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