В Україну прийшла весна у січні: як довго триватиме потепління

Мінусова температура буде переважно вночі, вдень - переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

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Погода в Україні в січні буде мінливою / Фото: УНІАН

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Чи вдарять сильні морози в січні 2025 року

Чи чекати снігу впродовж місяця

Погода в Україні в січні 2025 року буде мінливою. Перші дні місяця були досить теплими. Однак далі в Україну прийдуть атмосферні фронти з опадами та похолоданням. Загалом очікуються різкі переходи від плюса до мінуса, але сильних морозів чекати не варто. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Володимир Деркач.

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За його словами, у першій декаді місяця мінусова температура буде переважно вночі, вдень - переважно плюсові температури, передає ТСН.

"Дні будуть досить теплі, а опади не сильні, можливі лише від середини першої декади", - зазначив він.

Друга декада розпочнеться з плюсової температури вдень із невеликим мінусом уночі.

Водночас із середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасно зниження температури.

Третя декада січня за температурою не відрізнятиметься - похолодання буде лише перші кілька днів, а потім очікується потепління.

У середині третьої декади січня можливі кілька днів опадів.

"Наприкінці січня також не варто очікувати зниження температури. Загалом, січень 2025 року буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 15°C практично по всій території України", - резюмував синоптик.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, погода в Україні найближчим часом зміниться - після морозів прийде нетипове для січня потепління. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук, величезний циклон, який розташувався над Північним морем, прямуватиме в бік Скандинавії. Україна опиниться в теплому секторі цього циклону.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що погода в Україні впродовж тижня, з 6 січня до 12 січня, буде теплою та вологою. Таке повітря матиме середземноморське походження. У цей період очікується сильне потепління аж до рекордних показників максимальної температури повітря в окремих регіонах. У деякі дні можуть бути опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня розповіла, що погода в Україні в січні 2025 року буде досить теплою, як для зими. Очікується, що температура повітря буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, що досить помітно як для зимового місяця.

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Хто такий Володимир Деркач Володимир Деркач - народний синоптик з міста Камінь-Каширський Волинської області. Спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування заснований на стародавніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня за юліанським календарем. За методикою народного синоптика, кожен день в цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину й спрогнозувати погоду на рік вперед.

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