Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.

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Погода в Україні – сніг і дощ будуть йти весь тиждень/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 18 по 24 березня, буде нестійкою і вологою. Дощі будуть іти практично кожного дня, а в північних та західних областях також буде мокрий сніг.

Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що температурне тло залишиться високим, але на початку тижня незначне похолодання охопить західні області країни. Також подекуди не виключені тумани.

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Погода в Україні 18 березня

У понеділок, 18 березня, у західній частині очікується сніг та мокрий сніг, на решті території країни пройдуть дощі, у центральних областях та на Київщині місцями значні. На Лівобережжі країни можливий туман. Вітер південний, з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +7…+12. У західних областях вночі -3...+2 градусів, вдень 0...+5.

Погода в Україні 18 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 березня

У вівторок, 19 березня, у більшості областей України утримається нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +6...+11; у західних областях вночі -4…+1 градусів, вдень +1…+6.

Погода в Україні 19 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 березня

У середу, 20 березня, опади пройдуть у центральних, західних та місцями північних областях. На півдні та сході переважно сухо. У Карпатах очікується значний сніг та мокрий сніг. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +6...+11; у західних областях вночі -2…+3 градусів, вдень +1…+6.

Погода в Україні 20 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 березня

У четвер, 21 березня, у південних та південно-західних областях України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на решті країни без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12.

Погода в Україні 21 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 березня

У п'ятницю, 22 березня, істотних опадів не очікується, лише ввечері на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12.

Погода в Україні 23 березня

У суботу, 23 березня, у західних та північних областях пройдуть дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +8…+13.

Погода в Україні 24 березня

У неділю, 24 березня, дощова погода збережеться у західних та північних регіонах. У Карпатах мокрий сніг та дощ. У решті областей без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +8…+13, у південних, центральних та східних областях місцями +14…+17 градусів.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що на зміну теплу в +14 в Україну різко прийде похолодання – синоптик назвала дату. Синоптик попередила, що з понеділка в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

Також раніше повідомлялося, що у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності – Україну накриють сильні опади. В Україні 17 березня прогнозують дощі зі снігом. Також очікується туман.

Нагадаємо, в Україну увірвався 8-бальний шторм – магнітна буря затягнеться майже на тиждень. Потужна магнітна буря накрила країну 12 березня, а вже 14 березня досягла свого максимуму.

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