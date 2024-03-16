На зміну теплу в +14 в Україну різко прийде похолодання: синоптик назвала дату

Погода в Україні на вихідних 16-17 березня буде по-весняному теплою. Стовпчики термометрів максимально покажуть близько +14 градусів. Такий прогноз погоди опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у суботу на північному сході країни буде трохи прохолодніше - від +4 до +9 градусів. На решті території країни - від +9 до +14.
"А в неділю майже всюди очікується +10...+14, проте одночасно похолодає в західних областях до +6...+9 градусів", - написала синоптик у Telegram.
16 березня істотні опади малоймовірні, 17 березня атмосферний фронт із заходу принесе дощі в західну частину України, на північ та подекуди в центральні області (Полтавська та Черкаська область, Кропивницький із районами).
Погода в Києві на вихідних
У столиці 16 березня буде тепло. Повітря прогріється до +10 градусів. Синоптик прогнозує суху погоду, без опадів.
17 березня у столиці потепління триватиме - стовпчики термометрів піднімуться до +12... +13 градусів, проте очікується дощ.
Синоптик попередила, що з понеділка в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-6 градусів.
"Буде свіжо, хоча не надто холодно", - зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - прогнози
Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні 16 березня буде сніжною.
В Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено третій рівень небезпеки. Там можуть зійти снігові лавини.
На території центральних областей та на Прикарпатті очікується туман. Синоптики оголосили І рівень небезпеки. Там видимість буде 200-500 м.
Метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температуру повітря очікують на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені.
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