На зміну теплу в +14 в Україну різко прийде похолодання: синоптик назвала дату

Синоптик попередила, що з понеділка в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

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На вихідних в Україні потеплішає до +14 градусів, прогнозує синоптик / Фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних 16-17 березня буде по-весняному теплою. Стовпчики термометрів максимально покажуть близько +14 градусів. Такий прогноз погоди опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу на північному сході країни буде трохи прохолодніше - від +4 до +9 градусів. На решті території країни - від +9 до +14.

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"А в неділю майже всюди очікується +10...+14, проте одночасно похолодає в західних областях до +6...+9 градусів", - написала синоптик у Telegram.

Погода в Україні на 16 березня 2024 року / meteo.gov.ua

16 березня істотні опади малоймовірні, 17 березня атмосферний фронт із заходу принесе дощі в західну частину України, на північ та подекуди в центральні області (Полтавська та Черкаська область, Кропивницький із районами).

Погода в Україні на 17 березня 2024 року / meteo.gov.ua

Погода в Києві на вихідних

У столиці 16 березня буде тепло. Повітря прогріється до +10 градусів. Синоптик прогнозує суху погоду, без опадів.

17 березня у столиці потепління триватиме - стовпчики термометрів піднімуться до +12... +13 градусів, проте очікується дощ.

Синоптик попередила, що з понеділка в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

"Буде свіжо, хоча не надто холодно", - зазначила Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - прогнози

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні 16 березня буде сніжною.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено третій рівень небезпеки. Там можуть зійти снігові лавини.

На території центральних областей та на Прикарпатті очікується туман. Синоптики оголосили І рівень небезпеки. Там видимість буде 200-500 м.

Метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температуру повітря очікують на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені.

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