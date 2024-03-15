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В Україну увірвався 8-бальний шторм: магнітна буря затягнеться майже на тиждень

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2024, 22:43
Потужна магнітна буря накрила країну 12 березня, а вже 14 березня досягла свого максимуму.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Вона триватиме майже цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 12 березня. Уже наступного дня геомагнітний шторм раптово злетів до 5-бального рівня. 14 березня потужність бурі була вже на рівні майже 8-ми балів, що робить її неймовірно сильною.

15 березня сила шторму опустилася до 6-ти балів. Очікується, що 16-17 березня магнітна буря буде на рівні 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу М. Повідомляється, що 16 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 13 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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