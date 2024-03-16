У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності: Україну накриють сильні опади

Погода в Україні 17 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 17 березня
В Україні 17 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На території центральних та південних областей очікується туман. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +13
За даними meteoprog, 17 березня в Україні буде сніжною та дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до 4...+7 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+13 градусів.
Погода 17 березня у Києві
У Києві 17 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.
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