У двох областях оголосили 3 рівень небезпечності: Україну накриють сильні опади

В Україні 17 березня прогнозують дощі зі снігом. Також очікується туман.

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Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 17 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: ventusky

Погода 17 березня

В Україні 17 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На території центральних та південних областей очікується туман. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 17 березня в Україні буде сніжною та дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до 4...+7 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: meteoprog

Погода 17 березня у Києві

У Києві 17 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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