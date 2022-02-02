Синоптик розповів, коли в Україну увірветься потепління

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні буде триматися морозною ще довго. За прогнозом синоптиків, календарна весна вступить у свої права вчасно, однак, розслаблятися поки не варто, оскільки тепло навесні стане далеко не відразу.

Народний синоптик Володимир Деркач, зазначає, що весняна погода прийде вчасно, проте розраховувати на теплий березень, все ж, не варто.

У регіонах, в яких випадало багато снігу, потепління може супроводжуватися паводками.

"Репетицію весни ми відчуємо вже в лютому. У другій декаді можна очікувати в основному плюсову температуру вдень. Морозними будуть лише кілька днів. Ночами стовпчик термометра також рідко буде опускатися нижче нуля. У третій декаді лютого можливі паводки", - розповів народний синоптик, пише Realist.

За словами Володимира Деркача, календарна весна спочатку буде холодною, але вже з кінця першої декади березня в Україну потроху почне приходити тепло.

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Бабак Тимко передбачив погоду на весну

Зазначимо, бабак Тимко ІІІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, традиційно 2 лютого дав прогноз на найближчу весну.

Коли його дістали з будиночка в День бабака, то Тимко не побачив своєї тіні.

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Нас чекають температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - пояснила берегиня бабака Надія Токарська.

читайте такожМорози не підуть, ранньої весни не буде: синоптик уточнив прогноз погоди на лютий 2022 в Україні

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимової, передчасного приходу весни чекати не варто.

У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.

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