В Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негоди

Україну завалить снігом / ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчими днями буде сніжною та морозною. Синоптик прогнозує, що до вечора сьогоднішнього дня країну завалить снігом - в деяких регіонах сніговий покрив складе близько 150 см.

Згідно з даними радара погода Ventusky, до вечора 2 лютого в Карпатах випаде до півтора метра снігу. На північному сході сніговий покрив складе до 22 см.

5 лютого у Чернігівській області очікується шар снігу до 22 см, у Сумській - до 26 см, у Харківській до 20 см. У частині Житомирської та Хмельницької областей - до 15 см.

6 лютого в Карпатах синоптики прогнозують до 140 см снігового покриву, в Чернігівській області - 22 см, на Сумщині - до 24 см, на Харківщині - до 22 см.

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В пресслужбі ДСНС попередили, що в Карпатах сьогодні оголошено штормове попередження. Існує загроза сходження лавин в горах. Йдеться про високогір'я Закарпаття, гори Прикарпаття та Львівської області.

Згідно прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 2 лютого, на погоду в Україні впливатимуть два циклони зі своїми атмосферними фронтами. У багатьох областях буде хмарна, волога і вітряна погода.

Один з циклонів розміститься над територією Білорусі й принесе в західні та північні області України сніг і мокрий сніг. Другий циклон сформується над Чорним морем і призведе до випадання мокрого снігу й дощу над південною і південно-східною частинами України. У більшості областей на дорогах буде слизько.

Погода в Україні на сьогодні / facebook.com/UkrHMC

Температура повітря трохи виросте, але ненадовго - у четвер, 3 лютого, мороз посилиться.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південних та Дніпропетровській областях вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 5-9° морозу. У Криму очікується дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

читайте такожЛютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць по Україні

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимовою, передчасного приходу весни чекати не варто.

У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.

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