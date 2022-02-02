В Україні намете до 1,5 метра снігу: яким регіонам готуватися до негоди

Вже до вечора країну завалить снігом - в деяких регіонах сніговий покрив складе близько 150 см. Температура повітря виросте, але 3 лютого мороз посилиться.
Погода в Україні найближчими днями буде сніжною та морозною. Синоптик прогнозує, що до вечора сьогоднішнього дня країну завалить снігом - в деяких регіонах сніговий покрив складе близько 150 см.
Згідно з даними радара погода Ventusky, до вечора 2 лютого в Карпатах випаде до півтора метра снігу. На північному сході сніговий покрив складе до 22 см.
5 лютого у Чернігівській області очікується шар снігу до 22 см, у Сумській - до 26 см, у Харківській до 20 см. У частині Житомирської та Хмельницької областей - до 15 см.
6 лютого в Карпатах синоптики прогнозують до 140 см снігового покриву, в Чернігівській області - 22 см, на Сумщині - до 24 см, на Харківщині - до 22 см.
В пресслужбі ДСНС попередили, що в Карпатах сьогодні оголошено штормове попередження. Існує загроза сходження лавин в горах. Йдеться про високогір'я Закарпаття, гори Прикарпаття та Львівської області.
Згідно прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 2 лютого, на погоду в Україні впливатимуть два циклони зі своїми атмосферними фронтами. У багатьох областях буде хмарна, волога і вітряна погода.
Один з циклонів розміститься над територією Білорусі й принесе в західні та північні області України сніг і мокрий сніг. Другий циклон сформується над Чорним морем і призведе до випадання мокрого снігу й дощу над південною і південно-східною частинами України. У більшості областей на дорогах буде слизько.
Температура повітря трохи виросте, але ненадовго - у четвер, 3 лютого, мороз посилиться.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південних та Дніпропетровській областях вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 5-9° морозу. У Криму очікується дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
читайте такожЛютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць по Україні
Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимовою, передчасного приходу весни чекати не варто.
У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.
При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.
Читайте також:
- Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень
- На українців чекає фантастичне літо: синоптик розповів, якою буде погода в червні, липні та серпні
- Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022
- Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022