Сильні зливи та грози: багато областей України будуть 'плавати' через негоду

Синоптики попереджають про те, що в Україну йде похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні 7 жовтня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриють сильні дощі через потужний циклон. У києві очікується зниження температури повітря до 12-14 градусів тепла. У середині тижня трохи потеплішає, але з 13 жовтня знову увірветься похолодання.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: ventusky

Погода 7 жовтня

В Україні 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у багатьох областях України. Вітер в цей день буде південний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 7 жовтня в Україні буде грозова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Погода 7 жовтня у Києві

У Києві 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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