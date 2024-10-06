Сильні зливи та грози: багато областей України будуть 'плавати' через негоду

Погода в Україні 7 жовтня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриють сильні дощі через потужний циклон. У києві очікується зниження температури повітря до 12-14 градусів тепла. У середині тижня трохи потеплішає, але з 13 жовтня знову увірветься похолодання.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 7 жовтня
В Україні 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у багатьох областях України. Вітер в цей день буде південний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 7 жовтня в Україні буде грозова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів.
Погода 7 жовтня у Києві
У Києві 7 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.
Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.
Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.
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