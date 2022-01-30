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Сильна хуртовина та потужний вітер: Україну завалить снігом

30 січня 2022, 11:11

Найсильніші снігопади очікуються на заході країни, а також у Житомирській області.

погода
Снігопад і мороз в Україні / pixabay, УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 31 січня, буде сніжною і морозною. Крім рясних опадів у вигляді снігу і мокрого снігу, очікуються потужні пориви вітру, при цьому температура повітря особливих змін не продемонструє.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, через сильний вітер і ожеледицю на дорогах країни оголошено попередження про небезпечну метеорологічну ситуацію, що відповідає I рівню небезпеки ("жовтому").

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

31 січня сила вітру складе в більшості областей до 20 метрів в секунду, а в західних регіонах місцями пориви будуть і до 30 метрів в секунду.

Крім того, синоптики прогнозують хуртовини.

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Найсильніші снігопади очікуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті частини України буде сніг, іноді з дощем.

Температура повітря 31 січня

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Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, на півдні вдень до 6 градусів тепла.

Вітер в Україні буде південно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с, а в західних областях до 25 м/с. У Карпатах через сильний вітер-25-30 м/с, почнуться хуртовини.

Також синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз погоди на два тижні.

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Як повідомляв Главред, синоптики прогнозували, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

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