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Шторм посилився до п’яти балів: Україну охопила потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2026, 09:55
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Ця магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
На Україну обрушилася сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли настане пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом тривалої магнітної бурі. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря кілька днів мала незначну потужність. Однак сьогодні, 30 червня, вона раптово посилилася. Зараз потужність магнітної бурі становить п’ять балів.

відео дня

Очікується, що наступного дня вона стане трохи слабшою - 4 бали. На такому ж рівні вона буде й 2 липня.

магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 11 спалахів класу С. Повідомляється, що 30 червня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 86 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров’я метеозалежних людей та людей похилого віку, тому цього дня їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Шторм посилився до п’яти балів: Україну охопила потужна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє "Главред", щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть спричинити порушення роботи або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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