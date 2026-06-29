До +38 °C, шквали та грози: синоптик розповіла, коли спека почне спадати

У вівторок, 30 червня, на більшій частині території країни пануватиме суха та сонячна погода.

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Синоптик розповіла, коли спека почне спадати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Температурну карту України наприкінці червня

Коли очікувати послаблення спеки

Останні дні червня Україна зустрічає по-справжньому літньою погодою. Практично по всій країні встановилася сильна спека, а температурні показники місцями досягають дуже високих значень. Про те, якою буде погода найближчими днями, де можливі сильні пориви вітру та коли спека почне спадати, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Температурна карта України наприкінці червня

Західні області: опиняться в епіцентрі надзвичайної, екстремальної спеки - стовпчики термометрів сягнуть +33...+38 °C.

відео дня

Центр і Південь: пануватиме сильне спекотне літо з показниками +30...+35 °C.

Північ: очікується +30...+34 °C, хоча в Сумській області буде значно прохолодніше - помірні +27...+29 °C.

Східні області: збережеться найкомфортніша погода в межах +26...+29 °C.

Шквали та грози вже сьогодні ввечері

Незважаючи на загальну спеку, атмосфера демонструє нестабільність. Синоптик попереджає про різку зміну погоди в окремих регіонах:

"Уже сьогодні, 29 червня, ввечері грозові дощі, місцями з сильними короткими зливами та шквалами, очікуються на Півночі, Заході та місцями в Центральній частині України!", - написала вона.

У вівторок, 30 червня, більша частина території країни опиниться під впливом сухої та сонячної погоди. Короткочасні дощі з грозами можливі лише найближчої ночі в центрі, а ввечері 30 червня опади очікуються на крайньому заході.

Погода в столиці

У Києві сьогодні ввечері (29 червня) також очікується дощ із грозою, який супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру. Однак уже завтра, 30 червня, у столиці знову буде сухо, сонячно і дуже спекотно - повітря прогріється до +34 °C.

Коли очікувати послаблення спеки

За прогнозом Наталки Діденко, виснажливі температурні рекорди триватимуть недовго:

"2 липня - перше довгоочікуване зниження температури відчують мешканці західних областей. 3–4 липня - прохолода пошириться на решту території України", - зазначила вона.

Щоб легше перенести спекотні дні, експерт радить дотримуватися простих, але ефективних правил:

Освіжайтеся за допомогою віяла та використовуйте легкі спреї для обличчя (наприклад, з рожевою водою) замість важких солодких парфумів.

Ретельно мийте овочі та фрукти, а вживання суші краще відкласти до настання прохолодніших днів, щоб уникнути отруєнь.

Не забувайте залишати мисочки з чистою водою для вуличних і домашніх тварин.

"Обирайте відпочинок в Україні, адже виснажлива спека скоро мине, а вітчизняна природа завжди залишається цілющою та красивою", - додала вона.

Інфографіка / Главред

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Як повідомляв Главред, в Україні триває хвиля сильної спеки, що охопила більшість регіонів. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, найвищі температури зберігатимуться з 28 червня по 1 липня, після чого очікується поступове зниження.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на вихідних переважатиме суха погода з локальними дощами. Найвища температура прогнозується на заході - до 31–36° тепла.

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Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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