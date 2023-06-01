Налетять шквали і зливи: синоптики розповіли, які регіони України попливуть

Вночі в Україні температура повітря буде 10-15 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23-28°.

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Погода в Україні на 2 червня / Колаж Главред, фото, pixabay

Погода в Україні буде дощовою, з грозами і шквалами. Як повідомляють синоптики, 2 червня бушуватимуть шквали в деяких регіонах.

За даними Укргідрометцентру, 2 червня на Приазов'ї місцями буде невеликий дощ. У західних, північних та Вінницьких областях — короткочасні дощі, місцями ще й грози. На решті території опадів не очікується. Вдень на заході країни місцями будуть шквали 15-20 м/с.

Вночі в Україні температура повітря буде 10-15 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 23-28°. Дещо нижчою буде температура повітря на крайньому заході країни — 19-24° тепла.

У Києві мінлива хмарність. У другій половині дня прогнозується короткочасний дощ. Місцями - грози.

У Київській області вночі синоптики прогнозують +10-15 °. Вдень температура повітря підніметься до 23-28 тепла. У нічний час доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +13-15°, а вдень — близько 26-28° тепла.

Погода на вихідні

Варто відзначити, що синоптики прогнозують різко зниження температури в перші вихідні літа.

За прогнозом синоптиків, варто очікувати всього + 17 + 19 градусів тепла.

Карта погоди на 10 днів в Україні / meteoprog

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Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в на початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

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