Пекло наступає: синоптики розповіли, де почнеться атака потужної спеки

У понеділок, 29 травня, вночі опадів в Україні не очікується. Синоптики обіцяють спеку.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у червні буде більш спекотною, ніж зазвичай. Як повідомляє Укргідрометцентр, середня місячна температура передбачається на рівні 18-23 тепла, в горах буде 15-19, що на 1-1.5 градусів вище норми.

Що стосується опадів, то їх місячна кількість очікується 49-90 мм, в Карпатах і Прикарпатті очікується 117-171 мм, що в межах норми.

Погода на тиждень з 29 травня по 4 червня

"Протягом нового тижня в нашій країні переважатиме переважно антициклональний тип атмосферної циркуляції, тобто поле підвищеного тиску. Тому, погодні умови очікуються досить стабільними без різких коливань температури і значних опадів", - розповів синоптик Ігор Кибальчич.

У понеділок, 29 травня, вночі опадів в Україні не очікується, вдень у південній частині, на Донбасі та в Карпатському регіоні пройдуть невеликі, місцями помірні дощі у супроводі гроз. На решті території країни буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме: у західних та північних областях +5...+10 °C, на решті території +11...+16 °C. вдень повітря прогріється до +19...+24 °C, у південній частині +23...+28 °C.

У вівторок, 30 травня, у південній та східній частині країни (крім Одеської області) очікуються дощі з грозами, вдень також на крайньому заході почнуться опади. В інших регіонах країни сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °C, у південних та східних областях +10...+15 °C; вдень +20...+25 °C, на півночі Лівобережжя +17...+22 °C.

У середу, 31 травня, вночі невеликі дощі можливі на крайньому сході і в Чернігівській області, вдень в центральних і південних областях пройде невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер північний/північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °C, вдень +18...+23 °C, на півдні до +26 °C.

У четвер, 1 червня, грозові дощі накриють північ Лівобережжя країни, на решті частини України переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

У п'ятницю, 2 червня, в Україні переважно без опадів, тільки в західних областях вдень місцями пройдуть невеликі дощі в супроводі гроз. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +21...+26.

У суботу, 3 червня, дощі очікуються у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах. Можливі окремі грози та шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, вдень +22...+27 °C.

У неділю, 4 червня, в Україні опадів не передбачається, тільки вдень у західній частині пройдуть грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 °C, на півдні +12...+17 °C; вдень +22...+27 °C.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в кінці травня – початку червня в Україні можливе похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

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Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

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