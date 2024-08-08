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Сильно впливатиме на здоров'я і самопочуття: країну накриє потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
8 серпня 2024, 22:50оновлено 8 серпня, 23:35
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Потужність цієї магнітної бурі раптово може піднятися до майже семи балів.
магнітна буря, сонце, погода
Україну накриє нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну раптово увірветься жорстка магнітна буря. Вона буде дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.

Варто зазначити, що геомагнітні хвилі почали доходити до країни ще наприкінці липня. 6 серпня геомагнітний шторм опустився до 4-х балів. На такому ж рівні він протримався до 8 серпня включно.

Незважаючи на те, що магнітна буря пішла на спад, розслаблятися ще рано, адже вже 9 серпня вона знову посилиться. Очікується, що вона досягне майже 7-бальної потужності та протримається на такому рівні два дні. 11 серпня її потужність опуститься до 3-х балів і знизиться до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накриє нова магнітна буря / фото: meteoprog

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 9 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 244 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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