Різке потепління мчить на Львівщину: коли термометри покажуть +17

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у Львівській області 3 квітня
- Якою буде температура
- Чи очікуються опади
У п’ятницю, 3 квітня, погоду у Львівській області визначатиме північно-західна периферія Азорського антициклону. Попри хмарність, день буде теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, місцями очікується невеликий дощ. У нічні та ранкові години регіон оповиє слабкий туман, що призведе до погіршення видимості на дорогах до 500-1000 метрів.
Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 2° до 7° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних 12-17° тепла.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики також зауважують, що атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря почне зменшуватися.
Погода у Львові 3 квітня
У Львові п’ятниця також буде хмарною з проясненнями. Вночі та вранці у місті очікується невеликий дощ та слабкий туман, проте вже вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 4-6° тепла, а вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.
Якою буде погода на Вербну неділю - прогноз
Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що на Вербну неділю погода буде теплою, а дощі можливі лише в південній частині. Похолодання очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, в Україні буде переважно дощова погода через вологу повітряну масу, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Температура вдень коливатиметься +12…+19°С, у західних областях +8…+12°С.
Також у Житомирі та області 2 квітня очікується весняна погода. Вдень буде хмарно з проясненнями.
Як повідомляв Главред, 2 квітня у Тернопільській області очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами. Температура вдень становитиме 11…16°С.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
