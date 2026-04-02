Різке потепління мчить на Львівщину: коли термометри покажуть +17

Львівська область опиниться під впливом Азорського антициклону.

Прогноз погоди на Львівщині на 3 квітня / Фото: pixabay.com

У п’ятницю, 3 квітня, погоду у Львівській області визначатиме північно-західна периферія Азорського антициклону. Попри хмарність, день буде теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, місцями очікується невеликий дощ. У нічні та ранкові години регіон оповиє слабкий туман, що призведе до погіршення видимості на дорогах до 500-1000 метрів.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 2° до 7° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних 12-17° тепла.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики також зауважують, що атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря почне зменшуватися.

Погода у Львові 3 квітня

Погода у Львові 3 квітня

У Львові п’ятниця також буде хмарною з проясненнями. Вночі та вранці у місті очікується невеликий дощ та слабкий туман, проте вже вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 4-6° тепла, а вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.

Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, в Україні буде переважно дощова погода через вологу повітряну масу, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Температура вдень коливатиметься +12…+19°С, у західних областях +8…+12°С.

Також у Житомирі та області 2 квітня очікується весняна погода. Вдень буде хмарно з проясненнями.

Як повідомляв Главред, 2 квітня у Тернопільській області очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами. Температура вдень становитиме 11…16°С.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

