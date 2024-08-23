Припече до +35: як потішить українців погода на День Незалежності

Погода в Україні у суботу, 24 серпня, потішить свіжістю та теплом. Як розповіла в Telegram синоптик Наталія Діденко, на День Незалежності лише у двох областях - на Донеччині та Луганщині можуть пройти локальні грозові дощі.
В інших областях України опади не прогнозуються. Водночас температура повітря протягом усього дня становитиме в межах від +26 до +30 градусів на сході країни, а на півдні та у Дніпропетровській області сягатиме +31+35 градусів.
Щодо погоди у столиці Діденко зауважила, що погода хоч і буде сонячною, однак без сильної спеки. Температура повітря, в середньому, сягатиме +28+29 градусів.
Однак синоптик попередила, що помірну літню погоду вже на вихідних знову витіснить сильна спека. З хороших новин - триватиме вона, за прогнозами Діденко, недовго.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.
Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.
Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.
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