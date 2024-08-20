Коли спека в Україні відступить: стала відома дата

Погода в Україні стане ще спекотнішою – гарячі температури повітря набирають ще більше обертів.
У середу, 21 серпня, в більшості областей України очікується +30…+35 градусів, місцями (окрім західних областей) буде +35…+37 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Упродовж дня практично на всій територій країни буде переважати суха погода через антициклон. Але у четвер, 22 серпня, у західних областях очікуються локальні зливові дощі.
У Києві 21 серпня буде сухо, сонячно і спекотно – температура повітря буде триматися на рівні близько +35 градусів.
Коли спека в Україні відступить
22-23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі. Але на сході та півдні спекотна погода продовжить триматися.
"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", – зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +37 градусів – стала відома дата, коли спека відступить. Нестерпна спека протримається кілька днів, а після цього вона може відступити – проте лише в частині областей.
Також раніше повідомлялося, що Україну заливатимуть грозові дощі – синоптик назвала дату похолодання. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України 20 серпня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, над Україною зійшов Блакитний Супермісяць. Таке ж явище можна буде побачити не раніше 2037 року.
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