Прийде сильне похолодання: синоптик назвала дату повернення дощів

В Україні 22 вересня буде суха та сонячна погода. Водночас синоптики прогнозують туман.

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Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 22 вересня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 вересня в Україні буде "бабине літо". У цей день буде сонячно та сухо, але ночі будуть прохолодними. Водночас очікується невеликий вітер. Синоптик прогнозує похолодання вже з 29-го вересня. Тоді ж в регіони повернуться і дощі.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: ventusky

Погода 22 вересня

В Україні 22 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 22 вересня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+29 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: meteoprog

Погода 22 вересня у Києві

У Києві 22 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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