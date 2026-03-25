Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання

Синоптикиня сказала, що скоро вологої погоди в Україні побільшає.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня

Якою буде погода в Україні у четвер

Коли чекати на похолодання

Погода в Україні у четвер, 26 березня, буде теплою та комфортною. Але вже незабаром очікується нове похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра максимальна температура повітря сягатиме +12…+17 градусів.

Опади малоймовірні, лише на Луганщині та в районі Карпат пройде невеликий дощ.

Погода 26 березня

Погода в Києві

У Києві 26 березня очікується суха тепла погода із температурою повітря до +15 градусів.

Діденко додала, що наприкінці березня-початку квітня вологої погоди в Україні побільшає, а тепла поменшає. Очікується похолодання.

Погода в Києві

Наталія Діденко

Як повідомляв Главред, у Дніпрі впродовж найближчих днів очікується типова для весни погода з помітними коливаннями температури та змінами атмосферних умов.

Також відомо, що на Житомирщині пануватиме по-справжньому весняна погода. Небо буде переважно з мінливою хмарністю, але без жодних опадів. Атмосфера залишатиметься сухою та комфортною як у Житомирі, так і по всій області.

Водночас на Рівненщині впродовж 24-27 березня очікується переважно суха та тепла погода, лише вдень 26 березня місцями можливий невеликий дощ.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

