Сюрприз від синоптиків: названо терміни зміни температури в Києві

У середу, 25 березня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий дощ, повідомили синоптики.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.
Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 25 березня в Києві була зафіксована в 1921 році і становила 20,3° тепла, найнижча вночі — 14,3° нижче нуля в 1895 році.
У четвер, 26 березня, у Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.
Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
