Потепління повертається на Львівщину: коли термометри покажуть +14

Новий робочий тиждень на Львівщині розпочнеться з приємного потепління.

Прогноз погоди на Львівщині на 23 березня / Фото: freepik.com

У понеділок, 23 березня, на погоду у Львівській області впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода без істотних опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів протягом доби не передбачається, проте нічні та ранкові години можуть принести певні незручності водіям.

Фахівці попереджають про слабкий туман вночі та вранці, що може дещо обмежити видимість на дорогах. Вітер переважатиме південно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Проте вже вдень сонце прогріє повітря до по-справжньому весняних 9-14° тепла.

Погода в Україні 23 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Львові 23 березня

У Львові понеділок також розпочнеться з мінливої хмарності та слабкого туману в ранкові години. Опадів у місті не очікується. Температура повітря вночі становитиме 0–2° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємної позначки 11–13° тепла.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 23 березня, у Житомирі та області буде спокійна та по-весняному м’яка погода. Вдень повітря прогріється до +10…+12° у Житомирі та +9…+14° в регіоні.

Також у Києві раптово погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман.

У Полтавській області 21–22 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура підніметься до +11…+13°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

