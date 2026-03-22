Синоптики втішили теплим прогнозом для Житомирщини: до скількох градусів прогріє

Прогноз погоди для Житомира і області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі 23 березня

Прогноз погоди у Житомирської області на понеділок

Житомир та область увійдуть у нову добу зі спокійною та по-весняному м’якою погодою. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології у понеділок, 23 березня очікується мінлива хмарність, але без жодних опадів.

Небо час від часу затягуватимуть легкі хмари, однак вони не принесуть дощу, тож день обіцяє бути комфортним і світлим.

У Житомирі ніч буде прохолодною: температура опуститься до 0…–2°, а вже вдень повітря прогріється до +10…+12°. Східний вітер залишатиметься слабким, із швидкістю 3–8 м/с, тому не створюватиме відчутного дискомфорту.

По області погодна картина подібна. Нічні температури коливатимуться в межах +1…–4°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°. Східний вітер також буде помірним, у межах 3–8 м/с, а небо - мінливо хмарним, але сухим.

Весна впевнено набирає обертів, і найближча доба стане ще одним теплим кроком до стабільного весняного сезону.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві раптово погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман. Видимість становитиме 200-500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Також 21-22 березня у Полтавській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура підніметься до +11…+13°

Крім цього, у суботу, 21 березня, на Львівщині була нестійка погода. Вночі та вранці прогнозувався невеликий дощ і мокрий сніг.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

