У Полтавську область вривається нова хвиля потепління: коли зміниться погода

Хоча нічні заморозки не відступають, денні температури приємно вразять місцевих жителів.

https://glavred.net/synoptic/v-poltavskuyu-oblast-vryvaetsya-novaya-volna-potepleniya-kogda-izmenitsya-pogoda-10750559.html Посилання скопійоване

Погода на Полтавщині 21-22 березня

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади на Полтавщині цих вихідних

Коли в області буде мінусова температура

Цих вихідних, 21 та 22 березня у Полтавській області істотних опадів не очікується, денні температури повітря дещо підвищаться, а хмарність зменшиться.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram. Сьогодні, 21 березня, очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Температура повітря по області протягом дня коливатиметься у межах від 6 до 11 градусів тепла. У Полтаві синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла.

Погода в Полтаві 21 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 22 березня

У неділю погода також буде характеризуватися мінливою хмарністю, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря на Полтавщині вночі впаде до 2 градусів морозу - 3 градусів тепла. Вдень буде тепліше - від 8 до 13 градусів тепла.

Погода в Полтаві 22 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цих вихідних у Дніпрі очікується стабільна, хоча й переважно похмура погода. Вікенд пройде без істотних опадів, проте з помітними коливаннями температурного режиму та атмосферного тиску.

Раніше повідомлялося, що впродовж 21-23 березня в Рівненській області очікується зміна погодних умов. Спершу регіон потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе невеликий дощ та мокрий сніг.

Напередодні стало відомо, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, температура повітря в Україні до кінця поточного тижня почне поступово зростати, а з 23 березня очікується відчутне потепління.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Більше новин:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред