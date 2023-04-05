Потепління +22 увірветься швидко: синоптики назвали найспекотніший день квітня

За даними синоптиків після Великодня, який українці відзначають 16 квітня, ще весь тиждень буде прохолодно і хмарно.

Потепління в Україні / УНІАН

Погода в Україні на цих вихідних буде холодною і з опадами. Вербна неділя в Україні особливо не порадує українців.

У Facebook синоптик Наталка Діденко зазначає, що на жаль, погода на Вербну неділю не порадує теплом. Буде холодно і вітряно.

"Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, з поривчастим вітром. Як завжди", - повідомила синоптик.

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При цьому вона прогнозує потепління до +18 градусів.

"Переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна або свіжа погода, кому як, а ось в східній частині і на південному сході буде тепло, до +12 +18 градусів!",- розповіла експерт.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що Вербна неділя буде холодна.

Найближчими днями дощі переважатимуть в Україні, а в західних областях навіть спостерігатимуться снігопади.

"У центральних і східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3-8 градусів, а вдень + 9-14 градуси", - зазначає Кибальчич.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

Коли в Україні потеплішає

За даними синоптиків ресурсу meteoprog.com після Великодня, який українці відзначають 16 квітня, ще весь тиждень буде прохолодно і хмарно.

Тільки в третій декаді квітня українці відчують справжню весну. Буде тепло, сонце і + 22.

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Потепління в Україні карта погоди / meteoprog.com

Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічні заморозки.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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