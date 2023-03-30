Буде холодрига: синоптики здивували прогнозом на Великдень 2023

За словами синоптиків, тільки з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція майже літньої погоди.

Погода на Великдень 2023 / pixabay

Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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Прогноз погоди на квітень в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що квітень почнеться з похолодання. Ймовірний сніг, зокрема, в Карпатах.

На Великдень синоптик конкретного прогнозу не дає, але зазначає, що з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15 +20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - зазначив синоптик в Facebook.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України, прогнозує, що весна в цілому буде теплою. Це пов'язано зі зміною клімату, обумовленим людською діяльністю, а також з таким процесом, як Ла-Нінья, що впливає на погоду багатьох регіонів, і України.

Погода в Україні

В Укргідротметцентрі синоптики прогнозували, що в цілому квітень буде тепліше норми.

За прогнозом метеорологів, в Україні в цілому буде на 1,5-2 градуси тепліше норми.

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