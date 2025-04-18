Чи 'ковбаситиме' Землю на Великдень: якими будуть магнітні бурі 19-20 квітня

Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом від 2 до 9, де вищі значення вказують на потужніші бурі та сильніший вплив.

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Землю чекає тиша в магнітному полі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Про що мова:

На 19 та 20 квітня 2025 року очікується спокійна геомагнітна ситуація з К-індексом на рівні 3

Такий рівень активності вважається мінімальним, не несе загрози для здоров'я людей

Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив оновлену інформацію про рівень сонячної та геомагнітної активності на 19 і 20 квітня 2025 року, про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Геомагнітні бурі оцінюються за шкалою К-індексу, яка варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим потужніша буря і сильніший її вплив на здоров’я людей, електроніку та зв'язок.

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Протягом суботи та неділі очікується спокійна ситуація — активність залишиться на рівні 3 за К-індексом, що відповідає мінімальним коливанням у магнітному полі Землі. Такий рівень не несе загрози самопочуттю людей і не впливає на техніку.

Водночас варто пам’ятати, що ці дані можуть змінюватися, адже дослідження сонячної активності оновлюються кожні три години. Астрономи додають, що найточнішим вважається прогноз максимум на одну добу вперед, решта — лише попередні розрахунки.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі в Україні - останні новини

Главред писав про те, що 16 квітня Україна опинилася під атакою найпотужнішої магнітної бурі. Було зафіксовано підвищений рівень сонячної активності з К-індексом 7.

Цього місяця, квітня 2025 року Сонце викликає серію магнітних бур різної інтенсивності. Бурі впливатимуть не лише на Землю, але можуть також викликати дискомфорт у метеочутливих людей.

Також повідомлялося, що Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл. Таким чином, на нас чекають десятиліття магнітних бур.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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