Погода різко змінюється: синоптики попередили про небезпеку для Києва та області

Олексій Тесля
24 квітня 2026, 23:39
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту в регіоні очікуються заморозки 0–3°.
Оприлюднено прогноз погоди на найближчий час / Фото: УНІАН

  • У Києві та області очікується мінлива хмарність з проясненнями
  • У столиці вночі +3…+5°, вдень +13…+15°

Протягом доби 25 квітня у Київській області та столиці, за прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність з проясненнями.

Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень місцями можливий невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурний режим

  • По області: вночі від +1 до +6°, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0–3°; вдень повітря прогріється до +11…+16°.
  • У Києві: вночі +3…+5°, вдень +13…+15°.

I рівень небезпеки

Окремо синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту в регіоні очікуються заморозки 0–3°, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).

Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева, тому аграріям і садівникам рекомендують вжити заходів захисту рослин.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

