Погода різко змінюється: синоптики попередили про небезпеку для Києва та області

Ви дізнаєтеся:
- У Києві та області очікується мінлива хмарність з проясненнями
- У столиці вночі +3…+5°, вдень +13…+15°
Протягом доби 25 квітня у Київській області та столиці, за прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність з проясненнями.
Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень місцями можливий невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.
Температурний режим
- По області: вночі від +1 до +6°, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0–3°; вдень повітря прогріється до +11…+16°.
- У Києві: вночі +3…+5°, вдень +13…+15°.
I рівень небезпеки
Окремо синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту в регіоні очікуються заморозки 0–3°, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).
Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева, тому аграріям і садівникам рекомендують вжити заходів захисту рослин.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.
Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред