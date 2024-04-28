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Майже 2-тижнева буря: країну накрив затяжний геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2024, 05:50
Найсильніший спалах магнітної бурі досяг майже семибальної потужності.
магнітна буря, сонце, погода
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Ще 22 квітня в країну увірвався геомагнітний шторм. Він вдарив із потужністю 3 балів. Наступного дня сила шторму зросла до майже п'яти балів. На такому рівні він протримався 3 дні, після чого зріс до майже 7-ми балів і опустився до п'яти балів.

28-29 квітня магнітна буря вируватиме з потужністю майже 5 балів. У період із 20 квітня до 2 травня геомагнітний шторм триматиметься на рівні 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу С. Повідомляється, що 28 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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