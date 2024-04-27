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Регіони будуть "плавати": синоптики прогнозують дощі з сильними грозами

Ангеліна Підвисоцька
27 квітня 2024, 19:34
Синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря може опуститися до 0 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 квітня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 апреля
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: ventusky

Погода 28 квітня

В Україні 28 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 9-14°; вдень 16-21°, на сході до 25°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 28 квітня в Україні буде достатньо сухо. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+28 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+20 градусів.

погода 28 апреля
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: meteoprog

Погода 28 квітня у Києві

У Києві 28 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8°, вдень 16-21°; у Києві вночі 6-8°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 апреля
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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