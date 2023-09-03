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Перші заморозки йдуть в Україну: синоптик назвав дати

Альона Вороніна
3 вересня 2023, 09:59 оновлено 3 вересня, 10:27
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Середньомісячна температура повітря цього місяця очікується в межах від +15 до +20°С, що на 1-3°С вище за кліматичну норму.
Погода, природа, заморозки, мороз, осінь
Погода в Україні у вересні 2023 – наближаються перші заморозки/ unsplash.com

Вересень є перехідним періодом від літа до осені, й погода у вересні характеризується значним зниження температур. Перші заморозки у повітрі можуть з’явитися у другій половині місяця, але на землі вони будуть помітними ще раніше.

Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog. Він зазначив, що заморозків на ґрунті слід очікувати у третій декаді місяця. Вони з’являтимуться через скорочення світлового дня і низьку відносну вологість. При цьому у західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі мінусові температури можуть фіксуватися й у повітрі.

Погода в Україні у вересні

Згідно з прогнозом Кібальчича, перший місяць осені буде теплим, але у більшості областей відзначатиметься нестача дощів.

відео дня

Середньомісячна температура повітря цього місяця очікується в межах від +15 до +20°С, що на 1-3°С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм; у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%.

Погода в Україні у першій декаді вересня

Перші дні місяці будуть теплими, а місцями навіть спекотними. Максимальні денні температури повітря можуть становити від +24 до +30°С, на півдні та сході до +33°С. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +10…+16 °С, на крайньому півдні й на узбережжях морів +17…+20°С.

Дощі переважно будуть йти у західних, центральних і північних областях. А от у східних та південних областях спостерігатиметься дефіцит опадів, що потягне за собою розвиток посухи.

Погода в Україні у другій і третій декадах вересня

У цей період опади в Україні будуть малоймовірними. Локальні дощі випадатимуть лише переважно на правобережжі нашої держави.

У східних і південних областях буде значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки (5 клас).

Температура повітря поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Так, в нічний час мінімальні температури становитимуть орієнтовно +6…+13°С, вдень повітря прогріватиметься до +20…+26°С.

У південній половині ночі виявляться помітно теплішими – близько +12…+18 °С, в денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28 °С.

"З урахуванням вищевикладених факторів, а також на підставі прогностичних даних Українського гідрометцентру, можна відзначити, що середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20°С, що на 1-3 °С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм; у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%", – розповів Кібальчич.

Погода в Киеве в сентябре
Погода в Києві у вересні/ meteoprog

Погода в Україні восени 2023

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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