Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пекла

У найближчі три доби погоду у Центральній Україні формуватиме тилова холодна частина циклону "ZELDA", розповів синоптик Віталій Постригань.

Як повідомив він у своєму Facebook, циклон з Приазов'я через східні райони України переміщуватиметься на північ.

Температурний фон знизиться до вересневих +18º, що на 3º нижче кліматичної норми, попередив синоптик.

Разом з тим він прогнозує, що вже з 14 липня повернеться тепла погода. Вдень стовпчики термометрів впевнено зроблять крок до позначки +30 градусів.

"Поспішайте працювати і відпочивати, тому що в подальшому знову нестерпна спека", - зазначив синоптик. Нам доведеться кілька днів буквально пектися на "липневій сковорідці", - не виключив він.

Постригань додав, що в ці дні температура повітря може досягати +36-39º.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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