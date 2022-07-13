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В Україну налетять потужні і холодні зливи: синоптики розповіли, коли чекати спеки

13 липня 2022, 02:40

Погода в Україні може принести небезпечні метеорологічні явища.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 13 липня буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики в Карпатах стовпчики термометра опуститься вночі до +3...+7 градусів.

Так, у західних областях можливі помірні дощі та низька температура повітря в межах +17...+ 22. У той час як на високогір'ї Карпат буде дуже прохолодно: нічна температура опуститься до +3...+ 7, денна буде на рівні + 5...+ 11, каже синоптик Наталка Діденко.

На півночі, півдні і в центрі очікуються проливні дощі. У східних областях - сухо і сонячно, стовпчики термометрів показуватимуть +25...+28.

У Києві теж буде прохолодно, близькість циклону спровокує дощі, а південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Стовпчик термометра опуститься до +16...+19.

потепління в Україні

Коли в Україні потеплішає

Вже 14 липня дощі припинятимуться і почне теплішати.

Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, в найближчі 10 днів через спеку і нестійкість повітряної маси в південних, центральних і східних регіонах велика частина опадів виникатиме у вигляді злив, що може бути причиною небезпечних метеорологічних явищ.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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