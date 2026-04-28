Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

Руслан Іваненко
28 квітня 2026, 19:43оновлено 28 квітня, 20:30
Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в області.
У Дніпрі очікується трохи м’якша погода / Колаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

  • Заморозки до -5°, оголошено помаранчевий рівень
  • Вдень +9…+14°, вітер 5–10 м/с
  • Без опадів, мінлива хмарність

У Дніпрі та на території Дніпропетровської області у середу, 29 квітня, очікується прохолодна погода з нічними заморозками та підвищеним рівнем метеорологічної небезпеки. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Протягом доби синоптична ситуація визначатиметься впливом прохолодної повітряної маси, що зумовить зниження температурних показників, особливо в нічний та ранковий час. У регіоні прогнозується мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди на тиждень по Дніпропетровщині
Прогноз погоди на тиждень по Дніпропетровщині / Фото: facebook.com/DneprRCGM

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, що додатково посилюватиме відчуття прохолоди, особливо у відкритій місцевості.

Температурний режим

Температурний режим по області буде доволі контрастним. У нічні години прогнозуються заморозки в повітрі на рівні 0…–5 °C. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °C. У Дніпрі нічна температура становитиме 0…–2 °C, тоді як денні показники коливатимуться в межах +10…+12 °C.

Фото: t.me/dniprorcgm

Попередження

Окремо синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище. У нічні та ранкові години 29 квітня по всій Дніпропетровській області, включно з обласним центром, очікуються заморозки в повітрі інтенсивністю 0…–5 °C. Оголошено II рівень небезпечності — помаранчевий.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Главред раніше писав, що 29 квітня на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Крім того, у середу, 29 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вночі істотних опадів синоптики непрогнозують, проте вже зранку й удень пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Також на на Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але здебільшого суха погода, вночі можливі заморозки.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

