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Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2024, 19:16
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В Україні 23 вересня буде достатньо тепло та сонячно.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 23 вересня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 23 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до 27 градусів тепла. У Києві буде хмарно, але тепло - 25 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: ventusky

Погода 23 вересня

В Україні 23 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у Криму. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 23 вересня в Україні вдень буде тепло. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів. Найнижча температура буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+24 градусів.

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Погода 23 вересня у Києві

У Києві 23 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ
Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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