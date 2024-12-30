Новий рік буде аномально теплим: коли в Україну прийде різке похолодання

Синоптики попереджають про те, що 31 грудня температура повітря може підвищитись до +10 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 31 грудня

Де температура повітря впаде до +11 градусів

Коли Україну накриє похолодання

Погода в Україні 31 грудня буде теплою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 31 грудня в Україні буде тепло. Температура повітря може підвищитись до +10 градусів. У цей день опади не очікуються, але буде сильний вітер.

відео дня

У перший день нового року температура повітря може підвищитись аж до +11 градусів. 2 січня стане ще тепліше, а вже 3-4 січня в Україну прийде похолодання і навіть повернуться "мінуси".

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото: ventusky

Погода 31 грудня

В Україні 31 грудня буде хмарно. У цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день у західних та південних областях прогнозують туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 31 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+9 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -2...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото: meteoprog

Погода 31 грудня у Києві

У Києві 31 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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